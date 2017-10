Cristiano Ronaldo: "Cardiff la ricorderò anche a 95 anni"

"Ricordo la prima volta che sentii uno di loro dire a un suo compagno: 'Hai visto quello che ha appena fatto?' È una bestia". Cristiano Ronaldo ha annotato tutto nella propria mente, dall'inizio a una fine che è ancora molto lontana. In una lettera a The Players' Tribune ha rivelato tutto se stesso: l'estratto appena citato risale ai primi giorni di accademia allo Sporting Lisbona. Ecco gli altri stralci più significativi.



"Mi hanno lasciato andare via da casa e sono andato, piansi quasi ogni giorno. Ero ancora in Portogallo, ma era come spostarsi in un altro paese. L'accento ne faceva una lingua completamente differente, la cultura era diversa. Non conoscevo nessuno, ed era tutto estremamente solitario".



"Ero magro, molto magro. Non avevo muscoli. Così ho preso una decisione a 11 anni. Sapevo che avevo un sacco di talento, ma ho deciso che avrei lavorato più duramente di tutti. Stavo per smettere agire come un bambino. Stavo per allenarmi come se avessi potuto diventare il migliore al mondo. Non so da dove provenisse questo sentimento. È come una fame che non se ne va mai via".



"All'inizio vincere trofei era molto emozionante per me, ricordo la prima Champions a Manchester, il primo Pallone d'oro. Ma i sogni diventavano sempre più grandi. Volevo il Real Madrid e diventare una leggenda del club, battere tutti i record. A Madrid, se non si vince tutto, altre persone lo considerano come un fallimento. Questa è l'aspettativa insita nella grandezza. Questo è il mio lavoro".



"A Cardiff mio figlio è venuto in campo per festeggiare con me ... ed era come lo schiocco della dita. Improvvisamente, l'intera emozione del momento è cambiata. Stava correndo assieme al figlio di Marcelo. Abbiamo portato insieme il trofeo. Poi siamo andati in giro per il campo, mano nella mano. Al di là di tutti i trofei, è quello che ricorderò più di ogni altra cosa quando avrò 95 anni"