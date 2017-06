Cristiano Ronaldo, cachet da urlo: oltre 1 milione di euro per 4 ore

Un cachet da paura. Football Leaks nel libro "The Dirty Side of Football" rivela le cifre dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo per motivi promozionali. Ebbene, sfruttare il volto del fuoriclasse del Real Madrid per mezza giornata di lavoro costa 920.000 mila sterline. Nel 2013 una società di telecomunicazioni saudita ha infatti versato questa somma (quasi 1,1 milioni di euro) alla Multisports & Image Management (il gruppo irlandese che gestisce i diritti d'immagine del campione portoghese). Complessivamente l'impegno pubblicitario di CR7 sarebbe durato 4 ore e mezza con servizio fotografico, cinque magliette da lui fimate e due menzioni sui social, oltre al diritto di utilizzo della sua immagine non in tutto il mondo, ma solo in Medio Oriente e al Nord Africa.



Il fuoriclasse blancos è al centro anche di una rivelazione riguardante l'acquisto di Bale. Il club spagnolo nel 2013 ha pagato il gallese 101 milioni di euro, e non 91 come era stato dichiarato. Il motivo? Non far irritare CR7 che a quel tempo era il calciatore più caro della storia. Sempre rimandendo in casa Real, Football Leaks svela che Benitez nel 2016 ha ottenuto dopo l'esonero una buonuscita di 8.5 milioni di sterline oltre alle 500.000 di bonus per la vittoria della Champions della squadra di Zidane. Il tecnico spagnolo, contando anche il milione di sterline garantito dal Newcastle, in totale nel 2015/16 ha guadagnmato quasi 10 milioni di euro.