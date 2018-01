Cristiano Ronaldo: "Benedetto dal talento, ma ho lavorato duro"

Cristiano Ronaldo ha vinto tutto quello che c'era da vincere nel 2017, Copa del Rey a parte: cinque titoli di squadra, Liga, Champions, Mondiale per Club e le sue supercoppe, poi il Pallone d'oro e il Fifa Best Player a livello individuale. Si è confermato il migliore, come lo era già stato l'anno precedente, ma rivelandosi ancora più determinante, trascinatore. Fenomeno.



"Il 2017 è stato un anno incredibile - spiega ad As -. È una sensazione incredibile guardarsi indietro e vedere quello che ho ottenuto avendo cominciato dando calci a un pallone per le strade di Madeira. Sono stato benedetto dal talento e ho lavorato molto duro per tirare fuori il meglio, ma non ci sarei riuscito senza la collaborazione delle tante persone che mi hanno aiutato professionalmente".



"Questo momento lo dedico alla mia famiglia, che c'è sempre nei momenti buoni e in quelli cattivi, e ai miei amici, senza dimenticare quelli che hanno creduto in me quando ero solo un ragazzino pieno di sogni, i miedi allenatori e i miei compagni di club e nazionale. E un grazie molto speciale ai miei fan per il sostegno"