Crisi Cina, i Mondiali ora sono un miraggio: il ct si dimette

Mentre gli imprenditori cinesi comprano squadre di calcio in tutto il mondo e il governo investe ingenti somme per assumere tecnici preparati e costruire scuole calcio, la Nazionale invece delude terribilmente e dopo le contestazioni dei tifosi di settimana scorsa, a seguito della sconfitta contro l'Uzbekistan che condanna la squadra all'ultimo posto del girone, sono arrivate anche le dimissioni del c.t. Gao Hongbo.

Una vera e propria resa da parte del commissario tecnico, che ha conquistato un solo punto in quattro partite e lasciato la squadra all'ultimo posto (alle spalle anche del Qatar) e lontana sei punti da quel terzo posto (ora occupato dalla Corea del Sud), che le garantirebbe l'accesso agli spareggi. Allo stato attuale delle cose la rimonta sembra davvero difficile per i cinesi, che rischiano seriamente di non qualificarsi ai prossimi Mondiali in Russia.

Una vera e propria onta per il governo cinese, che sta investendo in maniera massiccia nel calcio con l'obiettivo di ospitare un'edizione dei Mondiali al più presto e di vincerli entro 15 anni/20 anni. Il presidente Xi Jinping vuole trasformare la Cina in una potenza del calcio entro il 2050, con l'obiettivo di avere 50 milioni di calciatori di ogni età entro il 2020. Ma, per ora, sono solamente progetti perché la Nazionale fa acqua da tutte le parti e le dimissioni di Gao Hongbo sono solo l'ultima goccia. Nella sua storia la Cina si è qualificata ai Mondiali soltanto nel 2002 (Corea-Giappone) e attualmente occupa il 78° posto del ranking Fifa.