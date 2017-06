Cremonese in estasi: promozione in Serie B dopo 11 anni!

Dopo 11 anni torna in serie B la Cremonese che questo pomeriggio allo stadio Zini ha battuto 3-2 la Racing Roma. Giocherà nuovamente nel campionato cadetto una delle società più antiche d'Italia, celebre - soprattutto sotto la presidenza di Domenico Luzzara - per il suo vivaio (tra i tanti Vialli, Cabrini e Lombardo) ma anche per aver lanciato molti grandi allenatori come Mondonico, l'ex ct Prandelli senza dimenticare Gigi Simoni. Ora grazie ad Attilo Tesser e grazie agli investimenti dell'imprenditore cremonese Giovanni Arvedi i grigiorossi vogliono continuare a restare nel calcio che conta.



LA PARTITA

Al 3' Scapini illude la squadra di Tesser. Invece il Racing al 60' raggiunge il pareggio grazie ad un autogol di Ravaglia prima del sorpasso con De Sousa al 66'. Appena 60 secondi dopo Scapini riporta la gara sul 2-2. All'87' il gol del successo firmato Scarsella che fa esplodere di gioia lo Zini per una promozione attesa fin dalla stagione 2005/06.