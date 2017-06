CR7 snobba Zidane: "Miglior tecnico? Voto Fernando Santos"

Tra Fernando Santos, tecnico del Portogallo campione d'Europa, e Zinedine Zidane, vincitore della Champions, Cristiano Ronaldo - che ha vinto entrambi i tornei - sceglie il primo come miglior allenatore della stagione. Il perchè lo ha spiegato lui stesso a 'Marca': "Perchè penso sia più difficile vincere l'Europeo col Portogallo".

"Sono i due sono miei tecnici ed entrambi hanno fatto un lavoro impressionante, sia Zizou che Fernando Santos - dice l'asso del Real -. Ora, se mi chiedete, come capitano, chi devo votare, rispondo che è difficile, ma a mio parere è molto più difficile vincere un europeo con il Portogallo, cosa che non era mai accaduta nella storia, che una Champions con il real. Anche se Zizou ha fatto un lavoro fantastico, metto un po' più sopra l'Europeo del Portogallo, quindi Fernando Santos avrà il mio voto". CR7, che voterà per il suo ct per il premio Fifa di miglior tecnico dell'anno, precisa anche di avere un rapporto "eccellente con entrambi" e si dice convinto "che se loro fossero nella mia posizione, farebbero lo stesso".

Il 2016 in ogni caso sarà un anno che Cristiano Ronaldo difficilmente potrà dimenticare: ", il più importante. Sono campione d'Europa con il Real Madrid e con il Portogallo, poi ho rinnovato con il club che amo e con la Nike. Non ho alcun dubbio".