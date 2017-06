CR7, il Fisco spagnolo ti tormenta quello italiano ti "chiama"

Pronto a pagare. Cristiano Ronaldo ha deciso. Verserà 14 milioni e 700 mila euro al fisco spagnolo. Il portoghese lo farà come segno di “buona volontà”. Ma il piano di CR7 non cambia: vuole difendersi fino in fondo per dimostrare la sua innocenza.

Il pagamento della somma dovuta al fisco rientra nella strategia difensiva messa a punto da un nutrito ed agguerrito pool di avvocati, squadra composta anche da legali indicati direttamente da Florentino Perez.

Secondo la stampa spagnola sarebbe infatti proprio il massimo dirigente del Real Madrid il vero ispiratore della strategia difensiva.. Pagando CR7 eviterebbe la condanna penale e in caso di sentenza di colpevolezza. se la caverebbe con una multa salata anche. Entro il 31 luglio il fenomeno merengues dovrà, per legge, presentarsi in tribunale.

L’intervento diretto del Real Madrid e di Florentino servirebbe anche per convincere Cristiano Ronaldo a restare con la camiceta blanca appiccicata addosso. Ma al momento resta viva la voglia di cambiare. La tentazione. Che ha i nomi "Possibili" di Psg e Manchester United. O magari di qualche club cinese.

Per il nostro campionato un super campione come Rolando resta un miraggio. Ma c’è un però. Che incredibilmente apre uno spiraglio: merito della Legge di Stabilità appena introdotta. Per attirare i cittadini stranieri più ricchi. Chi negli ultimi dieci anni non ha vissuto nel nostro Paese può ottenere una franchigia di appena 100 mila euro grazie alla quale tutti i redditi maturati all'estero non vengono tassati. Non male per chi ha incassato 70 milioni solo di introiti commerciali.

Un sogno, certo. Ma anche il segno dei tempi che cambiano. Il fisco italiano ora può attirare stelle che prima respingeva. E i cinesi di Italia non mancano. Inter e Milan insegnano. E allora perché no. Vale la pena di liberare la fantasia.

Simone Cerrano