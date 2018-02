Costacurta: "Ct? Conte si è auto-escluso. Potrebbe restare Di Biagio"

Billy Costacurta fa il punto sul futuro commissario tecnico della Nazionale. "La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro Ct. Conte ad esempio si è autoeliminato dalla panchina della Nazionale, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l'allenatore di club. Lo stesso Mancini è sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome", le parole del sucommissario della Figc a Sky.



"Quando lo annunceremo? Credo per giugno aggiunge Costacurta - a meno che no accada qualcosa di clamoroso prima. Adesso abbiamo due amichevoli da affrontare (a marzo con Inghilterra e Argentina ndr) e lo faremo con Di Biagio, che incontreremo domani".



"Gigi (Di Biagio, ndr) potrebbe avere anche una continuità dopo queste due partite. Lo seguo da qualche anno, mi è sempre piaciuto e secondo me ha fatto un ottimo Europeo Under 21, impreziosito da scelte illuminanti. Bisogna mettere anche lui all'interno dei nomi per il futuro della Nazionale, anche perché, come detto prima, tutti quelli che sono i papabili al momento sono sotto contratto" conclude l'ex difensore del Milan.