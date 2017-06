Cosmi saluta Trapani: "Mi sentirò sempre figlio della vostra terra"

E' un commiato quello di Serse Cosmi che si separa dal Trapani dopo tante vittorie e la delusione di un inizio di stagione disastroso dopo aver sfiorato, lo scorso campionato, la serie A. Cosmi è stato esonerato lunedì sera ma non serba rancore. "Cara Trapani, cari Trapanesi - scrive sul sito ufficiale del club - mi sembra ieri quando arrivai nel marzo 2015 conoscendo poco di questa città, poco della squadra, niente della società e tutti consideravano questa mia scelta come una follia professionale e l'inevitabile canto del cigno. Mai come in questo caso si sono sbagliati. Da subito sono rimasto affascinato da tutto quello che mi circondava: la società, la squadra, i collaboratori tutti, ma soprattutto la magia di una città che improvvisamente mi ha abbracciato, rispettato e coccolato come mai avrei potuto aspettarmi e meritarmi".



Cosmi parla di "un'escalation di emozioni sportive e umane che mi hanno fatto crescere e vivere come un privilegiato, non del calcio, ma della vita. Tutto questo mi farà sentire per sempre figlio (spero adottivo, non illegittimo) della vostra terra. Mi è già successo di subire un esonero - conclude il mister - ma non è, non puo' essere come le altre volte; qui c'era molto di piu'!".