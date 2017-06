Corsa alla Liga avvelenata, Al Thani: "Feccia catalana"

A quattro giornate dalla fine è grande lotta in testa alla Liga tra Real Madrid e Barcellona con le due squadre appaiate a 78 punti (anche se i blancos hanno una partita da recuperare). Visto il testa a testa, la possibilità che tutto si decida all'ultima giornata è altissima ed ecco che scattano i primi sospetti e si iniziano a mettere le mani avanti.



Nella trentottesima giornata, infatti, si giocherà Malaga-Real Madrid e l'allenatore dei padroni di casa, Michel (ex bandiera delle merengues), ha già lanciato parole sibilline: "Spero che lo scudetto sia deciso prima dell'ultimo turno, preferirei fare da sparring partner alla mia ex squadra piuttosto che darle battaglia". I tifosi del Barça si sono scatenati sui social e il presidente del Malaga, Al Thani, ha reagito duramente su Twitter: "Con l'aiuto di Dio vinceremo sul campo. Ma, dopo aver insinuato bugie su Michel, la feccia della Catalogna non sentirà l'odore del campionato".



La replica dei blaugrana è stata immediata ed ugualmente ferma: "Il club esprime indignazione per il contenuto del tweet che viola il fair play, l'etica e la legalità che dovrebbero disciplinare lo sport". Inoltre il Barcellona ha denunciato Al Thani davanti alla Commissione Antiviolenza.

IL TWEET DI AL THANI