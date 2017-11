Corea del Sud-Colombia, gesto razzista di Cardona

Amistoso de Colombia ante Corea y Cardona con un gesto que le puede costar una sanción de oficio pic.twitter.com/J3n1bUn5D1 — Sector Bostero (@SectorBostero) 10 novembre 2017

non è quasi mai banale: domenica, nel Superclasico al Monumental, si è preso un calcio nel petto, ha segnato un gol meraviglioso su punizione e poi nella ripresa si è fatto espellere per una gomitata a un avversario col pallone in suo possesso. A Suwon, in, il suo nome ha fatto di nuovo il giro del mondo perché al 62', con lasotto 2-0 in amichevole, la stella del Boca Juniors si è lasciato andare a un gesto deprecabile nei confronti di, centrocampista dello Swansea, portandosi le mani sul volto ein modo evidentemente dispregiativo.L'arbitro non ha preso provvedimenti, perché, come si intuisce dalle immagini in alto, non dovrebbe aver visto: così. La partita è finita poi 2-1 per gli asiatici grazie alla doppietta di Son, attaccante del Tottenham: per i sudamericani ha segnato il milanista Cristian Zapata.