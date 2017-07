Coppa Uefa/Europa League, Inter prima nella classifica di sempre

Dopo aver stilato la classifica di ogni tempo della Champions League (Real Madrid in testa), la Uefa ha fatto lo stesso per la Coppa Uefa/Europa League: due punti per ogni vittoria nella manifestazione dal 1971, un punto a pareggio e, in caso di parità di punti, viene considerato il maggiore numero di vittorie.



L'Inter (tre coppe in bacheca) è prima con 221 punti, 26 in più del Club Brugge e 29 in più del Tottenham. Seguono Sporting Lisbona, Anderlecht, Psv Eindhoven, Juventus e Ajax (170 punti), Liverpool e Stoccarda. Nella top 20 anche la Roma, al quattordicesimo posto con 152 punti.



Scendendo la classifica troviamo le altre italiane: Lazio 22.ma (139 punti), Fiorentina 36.ma (116), Napoli 38° (115), Parma 46° (111) e Milan 80° (85 punti). In fondo anche il Vicenza, 781° con un punto.