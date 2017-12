Coppa Italia, Udinese-Perugia 8-3, Genoa-Crotone 1-0

Udinese e Genoa sono le ultime due squadre a superare il turno di Coppa Italia: si completa così il quadro degli ottavi che si disputeranno in gara secca in casa delle squadre classificatesi nelle prime 8 posizioni la scorsa stagione. Ecco le gare in programma a metà dicembre.



Martedì 12 dicembre

Inter-Pordenone

Mercoledì 13 dicembre

Fiorentina-Sampdoria

Milan-Verona

Giovedì 14 dicembre

Lazio-Cittadella

Martedì 19 dicembre

Napoli-Udinese

Mercoledì 20 dicembre

Atalanta-Sassuolo

Juventus-Genoa

Roma-Torino



Il penultimo sedicesimo di finale di Coppa Italia regala spettacolo: gol a grappoli e svarioni difensivi alla Dacia Arena, Udinese-Perugia finisce 8-3 con i friulani che si guadagnano la possibilità di sfidare il Napoli negli ottavi. Dopo il ko di domenica, proprio contro gli azzurri, Massimo Oddo trova la prima vittoria sulla panchina dell'Udinese contro un Perugia apprezzabile dalla cintola in su ma disastroso davanti a Rosati. Non che i padroni di casa siano esenti da colpe difensive ma l'ovvio tasso tecnico maggiore dei bianconeri ha fatto la differenza nel tabellino.



Apre Danilo dopo un quarto d'ora, raddoppia Maxi Lopez su rigore (fallo di Rosati su Lasagna) e il primo tempo si chiude con il tris di Lasagna e il penalty di Cerri (mano di Nuytinck sul tiro di Mustacchio) che accorcia. Un buon bottino ma che non lascia presagiare i sette gol che arriveranno nella ripresa: ancora Maxi Lopez sembra chiudere la qualificazione ma il Perugia non molla e riapre tutto tra il 55' e il 61' grazie a Bianco e Musacchio. L'Udinese sbanda un po' ma mette la freccia con gli altri due gol di Maxi Lopez (un altro su rigore) e le firme di Ingelsson e Jankto.