Coppa Italia, tutto in una notte

In attesa di sfidarsi di nuovo tra due settimane nel recupero di campionato, Juventus e Atalanta scendono in campo in un orario insolito (17.30) per conquistare la finale di Coppa Italia. Allegri vuole entrare nella storia diventando il primo a vincere il trofeo per quattro anni di fila, Gasperini sogna un clamoroso sgambetto alla Vecchia Signora, arrugginita da 10 giorni senza partite, e per farlo schiera la migliore formazione possibile. Le polemiche del campionato sono alle spalle, si riparte dall'1-0 in favore dei bianconeri della gara di andata.

In serata all'Olimpico, che sarà anche sede della finale, toccherà invece a Lazio e Milan, che ripartono dallo 0-0 della partita di andata a San Siro. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con il vento in poppa ma anche con impegni importanti che incombono: per i biancocelesti Juventus e Dinamo Kiev, per i rossoneri Inter e Arsenal. Inzaghi e Gattuso comunque non sembrano pensarci e schierano la formazione migliore, il tecnico laziale, che sogna la decima finale di Coppa Italia, sceglie Luis Alberto al posto di Felipe Anderson, Ringhio fa riposare Cutrone e rispolvera Kalinic.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Asamoah; Machisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.