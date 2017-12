Coppa Italia: Torino, Verona e Sassuolo agli ottavi

Il Torino non sbaglia e passa agli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà la Roma. I granata battono 2-0 il Carpi chiudendo la pratica nel primo tempo, la festa è doppia visto che lo stadio Olimpico Grande Torino può tornare ad esultare per un gol di Belotti: al 32' l'attaccante chiude il match su assist di Niang e ritrova la rete dopo oltre due mesi (era fermo a Udinese-Torino di settembre complice anche l'infortunio al ginocchio destro). Il match era stato sbloccato da Iago Falque al 18' con una botta di sinistro dal limite dell'area, ancora su assist da Niang anche se questa volta da calcio d'angolo. Nel finale gloria sfiorata per Milinkovic-Savic : il portiere granata prende la traversa su punizione.

Derby emozionante di Coppa Italia, derby logorante: alla fine vince il Verona 6-5 ai rigori dopo l'1-1 del 90' che è resistito anche ai supplementari e Pecchia può festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale dove incontrerà il Milan . Gli unici due gol segnati su azione arrivano nel primo tempo, apre dopo otto minuti il Chievo con Pellissier che quando sente aria di stracittadina si accende: grande controllo dopo il lancio di Depaoli, dribbling a Silvestri e palla in rete. Il pareggio arriva poco dopo la mezz'ora ed è un regalo di Garritano che, invece di liberare l'area, tiene palla e se la fa soffiare da Fares per il gol dell'1-1. La partita si tiene equilibrata, entrano anche Inglese e Verde ma alla fine si decide tutto ai rigori: Pellissier sbaglia il primo ed è l'errore decisivo visto che tutti gli altri nove segnano fino al penalty finale di Zuculini. Prima del match, episodio curioso (in foto): visto il periodo, scambio di doni tra capitani sfruttando gli sponsor delle due squadre. Il Chievo ha regalato agli avversari un pandoro , il Verona una bottiglia di vino.

SASSUOLO-BARI 2-1

La sassata di Politano al 93' manda fuori il Bari e regala al Sassuolo una vittoria che vale forse più della qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il debutto di Beppe Iachini sulla panchina neroverde finisce nel modo migliore: il tecnico ha trovato una squadra evidentemente in difficoltà, che ha sofferto anche contro la capolista della Serie B, ma la magia dell'esterno potrebbe essere un segno del destino. E di sicuro alzerà il morale della truppa.



Iachini, subentrato due giorni fa a Bucchi, fa riposare qualche titolare, come Consigli, Cannavaro e Berardi (non ancora al top): il primo tempo è bruttino, ma ci pensa Falcinelli a sbloccare il risultato ritrovando il gol che mancava dalla trasferta di Napoli. Nella ripresa il Bari viene fuori e pareggia con un rigore di Nenè, provocato da un mani di Sensi. Nel finale, dopo qualche balbettio, il Sassuolo torna ad attaccare, Berardi sfiora il gol in pieno recupero, ma poco dopo a trovarlo è Politano. Gli emiliani tornano così a vincere in casa come non hanno mai fatto in campionato e si regalano gli ottavi contro l'Atalanta.