Coppa Italia, Sassuolo-Cesena 1-2: Di Francesco fuori a sorpresa

SASSUOLO-CESENA 1-2 (clicca qui per tabellino e cronaca)



Brutta mazzata per il Sassuolo che poteva conquistare per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di Coppa Italia. Sembrava una qualificazione alla portata e invece i neroverdi vengono rimontati ed eliminati dal Cesena, che sarà così l'unica squadra di serie B tra le prime 8 del torneo grazie all'uno-due firmato Ciano e Laribi negli ultimi 10 minuti dell'incontro.



La gara si era messa benissimo per il Sassuolo con Pellegrini bravo a farsi trovare pronto al 4' per il tap-in a porta vuota sulla respinta di Agazzi dopo un tiro insidioso di Politano. Solo nel primo quarto d'ora la squadra di Di Francesco colleziona ben 5 tiri in porta dando l'impressione di poter dominare la sfida nonostante le tante assenze, quelle degli infortunati (Magnanelli su tutti) e quelle dei giocatori lasciati fuori per turnover, come Berardi e Defrel.



Il Sassuolo gestisce il vantaggio fino all'intervallo e sembra voler spingere sull'acceleratore a inizio ripresa quando Politano manca per due volte il bersaglio. Poi, a dieci minuti dalla fine, il Cesena ribalta tutto a sorpresa: Ciano trasforma un rigore causato da un fallo di Antei su Cocco e contestato dagli emiliani, poco dopo Laribi, ex di turno, segna in contropiede. La reazione del Sassuolo si rivela inutile, così la vincente di Roma-Sampdoria ai quarti troverà il sorprendente Cesena di Camplone.