Coppa Italia, sarà vero derby: via le barriere dall'Olimpico

Adesso è finalmente ufficiale, il derby di ritorno di Coppa Italia tra Roma e Lazio si giocherà con le curve dell'Olimpico senza barriere. Partono nella mattinata di mercoledì i lavori per la rimozione dei divisori: il primo settore ad essere interessato sarà quello della Nord, che resterà quindi chiuso per l'anticipo Roma-Empoli in programma sabato sera. Subito dopo sarà liberata dalle barriere anche la Curva Sud e i lavori termineranno la mattina di martedì 4 aprile, giusto in tempo per il derby, che dopo anni torna a giocarsi di sera e, molto probabilmente, con il tutto esaurito (già oggi molti tifosi biancocelesti si sono messi in coda per accaparrarsi un tagliando).