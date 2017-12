Coppa Italia, Sampdoria-Pescara 4-1: Kownacki show

Ne aveva prese tre dal Bologna, ne rifila quattro al Pescara. Tutto facile per la Sampdoria che guadagna gli ottavi di Coppa Italia battendo 4-1 la squadra di Zeman: doveva riscattare la brutta prova di sabato in campionato, l'ha fatto vincendo l'ennesima partita a Marassi, proseguendo il percorso netto di questa stagione, con 9 successi su 9 tra campionato e Coppa Italia, compreso quello in "trasferta" nel derby col Genoa.



Lo show è aperto e chiuso da Dawid Kownacki, 20enne attaccante polacco alla prima partita da titolare: in campionato ha collezionato 4 presenze e 2 gol in 68 minuti complessivi, in coppa aveva già segnato al Foggia in estate e si è ripetuto col Pescara. Anzi, è andato oltre, sbloccando il risultato con un tap-in da centravanti sulla torre di Verre, regalando l'assist del 2-0 a Ramirez e firmando il 4-1 in diagonale nella ripresa, nel momento peggiore della sua squadra.



Il gol più bello della serata, però, è di Caprari, che poco prima dell'intervallo chiude un'azione meravigliosa, con tocchi tutti di prima, dopo una serie di triangolazioni con Ramirez. Il Pescara si è svegliato tardi, riuscendo solo ad accorciare le distanze con Benali sul 3-0: di più era impossibile chiedere contro questa Samp.