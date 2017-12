Coppa Italia, Roma-Torino 1-2: granata ai quarti contro la Juve

Il Torino sbanca l'Olimpico in versione giallorosso: i granata vincono 2-1 contro la Roma e si guadagnano l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Il 3 gennaio sfideranno la Juve e potranno prendersi subito la rivincita dopo la pesante sconfitta nel derby in campionato.



Una partita maledetta per i padroni di casa che hanno attaccato in lungo e in largo, colpito due legni, sbagliato un rigore e trovato sulla loro strada un Milinkovic-Savic in stato di grazia. Il Toro ha fatto la sua partita, perlopiù difendendosi per poi ripartire in contropiede, approfittando di due disattenzioni difensive dei giallorossi per festeggiare una grande qualificazione.



Entrambe le frazioni di gioco spumeggianti, le formazioni quasi sperimentali messe in campo dai suoi allenatori favoriscono lo spettacolo per la mancanza di automatismi tra compagni di squadra. Alla mezz'ora Roma vicinissima al gol ma il tiro di El Shaarawy colpisce palo e traversa prima di rimbalzare tra le braccia di Milinkovic-Savic, anche Under si mangia il vantaggio che in compenso arriva per gli ospiti: De Silvestri raccoglie la respinta di Skorupski su Belotti per insaccare.



La squadra di Di Francesco parte ancora più rabbiosa nella ripresa, Schick colpisce un palo ma poco dopo arriva il raddoppio granata: Berenguer crossa, Skorupski lascia scorrere il pallone ed Emerson copre male l'inserimento di Edera che si fa perdonare il gol mangiato poco prima. Nel finale entrano anche Perotti e Dzeko, il bosniaco si fa anche parare un rigore ma è Schick a riaprire i giochi: il primo gol giallorosso è un bel controllo di destro concluso in rete di sinistro. Ma alla Roma non basta: la corsa si ferma agli ottavi di finale.