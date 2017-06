Coppa Italia, Roma-Sampdoria 4-0: Spalletti ai quarti col Cesena

ROMA-SAMPDORIA 4-0 (clicca qui per tabellino e cronaca)



Altro che ossessionata dalla vittoria. La Roma è sembrata più che altro attratta dalla voglia sfrenata di divertirsi e all'Olimpico si è visto: un vero e proprio show al quale la Sampdoria ha assistito a tratti da spettatrice inerme. I giallorossi vincono 4-0 e conquistano i quarti di Coppa Italia dove troveranno il Cesena, vittima designata o forse no, ricordando cosa successe con lo Spezia l'anno scorso. All'epoca, però, c'era un Rudi Garcia già con la testa altrove in panchina, oggi c'è l'ossessionato Spalletti che a questa squadra non avrà tolto tutti i difetti, ma ha dato un'impronta chiara. Il primo gol di Nainggolan e quello di El Shaarawy sono gioielli, il timbro di Dzeko non sarà divino - l'aggettivo scelto dal tecnico per descrivere il giocatore - ma di certo dimostra che il bosniaco, quando non è molle (sempre per citare Spalletti), sa essere letale.



Le sliding doors della partita si chudono dopo 3 minuti e per Giampaolo non si riaprono più: torre di Budimir per Muriel e palo del colombiano, al solito poco concreto. La Samp finisce praticamente lì anche se per la prima vera grande occasione giallorossa bisogna aspettare il 25', quando Paredes centra in pieno la traversa. Ma la Roma è padrona assoluta del campo, anche perché Spalletti di fatto manda in campo la formazione titolare, lanciando Alisson al posto di Szczesny, facendo riposare Manolas in difesa per ridare spazio a Rüdiger e soprattutto regalando il debutto a Mario Rui, infortunato di lungo corso. A centrocampo, insieme a Paredes, c'è De Rossi e una grossa mano la dà Bruno Peres con la spinta a destra. Nella Samp c'è Cigarini che non sfrutta bene l'occasione: Nainggolan fa quello che vuole tra le linee e non è un caso che sia lui a sbloccare il risultato con un gran tiro al volo. Poi un suo colpo di tacco regala a El Shaarawy la palla del raddoppio, non sfruttata.



La ripresa è un monologo e nel primo quarto d'ora è Dzeko a prendersi tutta la scena: prima segna su meraviglioso assist di El Shaarawy, poi colpisce un palo di testa, poi è sempre lui a mandare in gol il Faraone che completa la delizia con un pallonetto da urlo. Gli applausi si sprecano e sono anche per Totti, che entra e sfiora anche lui il gol. Il 4-0, però, lo firma Nainggolan anticipando Puggioni in uscita. Fine della storia: è solo Coppa Italia, ma una Roma così può far paura alla Juve in campionato.