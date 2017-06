Coppa Italia, Roma-Cesena 2-1: Totti decide su rigore al 97'

Non avrà avuto lo stesso effetto di quel rigore di 10 anni e mezzo fa, ma la situazione non era poi così diversa: Francesco Totti si è presentato sul dischetto al minuto 97 di Roma-Cesena e non ha fatto il cucchiaio, ma ha tirato forte e angolato e ha mandato la sua squadra in semifinale di Coppa Italia. Non sono gli ottavi di un Mondiale, l'Australia è assai lontana, ma anche un doppio derby con la Lazio era una motivazione in più, anche se a lungo, di motivazioni, la Roma è sembrata non averne. È stata una faticaccia inaspettata contro una squadra di Serie B che nel suo campionato soffre parecchio e che in campo si è presentata con tante riserve, ma anche con il giusto spirito, a differenza dei giallorossi.



Il primo tempo è stato da incubo per la Roma. Rodriguez ha avuto subito la palla del k.o., ma ha mancato l'impatto col pallone, poi Koné ha sfiorato il vantaggio colpendo il palo, quindi per ben due volte ancora Rodriguez si è visto negare il gol solo da due grandi interventi di Alisson. Il Cesena avrebbe meritato di andare in vantaggio all'intervallo e invece si è ritrovata sotto al 23' della ripresa, ma a quel punto la gara era effettivamente cambiata. Spalletti aveva già sostituito l'infortunato Perotti con Dzeko nel primo tempo, poi è rientrato in campo con Nainggolan al posto di Juan Jesus e proprio i due subentrati hanno preso per mano la Roma.



Il belga ha sfiorato per primo il vantaggio, il bosniaco l'ha trovato alla terza occasione (la seconda se l'è divorata) su assist di El Shaarawy, a sua volta imbeccato da un assist illuminante di Nainggolan. Sembrava fatta e invece al 73' un pasticcio tra Manolas (oggi inguardabile) e Alisson ha provocato l'1-1 di Garritano. La Roma ha subito il contraccolpo ma proprio nel finale, al quinto minuto di recupero, l'arbitro ha giudicato da rigore un contatto tra Strootman e il portiere (suscitando le proteste dei romagnoli) e Totti ha trasformato il penalty. Così in semifinale sarà Roma-Lazio.