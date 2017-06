Coppa Italia, Napoli: "Vergognose le decisioni, non Valeri"

Il giorno dopo le grandi polemiche seguite alla sfida dello Juventus Stadium in Coppa Italia, il Napoli prova a correggere un po' il tiro. Se il ds Giuntoli aveva parlato di "errori che fanno male al calcio" e Reina di "arbitro che ha condizionato la partita", il direttore della comunicazione del club partenopeo torna così sulle proteste contro Valeri: "Il 'vergognoso' di Giuntoli era riferito alle decisioni prese a Torino e non agli arbitri".



A Radio 24, Nicola Lombardo spiega la posizione del Napoli: "Noi siamo in assoluto la società di calcio che interviene contro gli arbitri meno di tutti. Negli ultimi 5 anni, da quando sono qui, siamo intervenuti solo 4 volte".



Infine: "In tutti gli altri casi, su mia indicazione e del presidente De Laurentis, preferiamo non commentaere le decisioni degli arbitri. Può capitare all’allenatore che, a domanda in diretta, quando parla dopo la partita, può dire se secondo lui era rigore o non era rigore”.