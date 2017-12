Coppa Italia, Napoli-Udinese 1-0: Insigne-gol vale i quarti

Il Napoli è la quinta squadra ad approdare ai quarti di finale di Coppa Italia: gli azzurri battono l'Udinese 1-0 al San Paolo grazie alla rete di Insigne e ora aspettano la vincente di Atalanta-Sassuolo per capire chi affrontare il 2 gennaio sulla strada verso la semifinale. Un successo arrivato di misura per due motivi: la sterilità offensiva iniziale dei padroni di casa visto l'inedito tridente a cui ha fatto da contraltare la solidità difensiva della squadra di Oddo che ha confermato il buon momento di forma, pur non impensierendo mai Sepe.



Sarri sceglie la strada del turnover: secondo portiere a parte, ecco Rog a centrocampo e in attacco Ounas-Giaccherini con Callejon nell'inedito ruolo di prima punta. E infatti lo spagnolo soffre molto centralmente, diventando pericoloso solo trovando la fascia, come al 25' quando Scuffet riesce a chiudergli lo specchio in chiusura. La mancanza dei meccanismi offensivi penalizza eccessivamente il Napoli, che crea soltanto un'altra buona occasione nel primo tempo: Ounas dal limite scheggia il palo di sinistro.



Le cose non migliorano nella ripresa e allora Sarri pesca dalla panchina Mertens e Insigne. Scelte azzeccate visto che un quarto d'ora dopo il belga lancia l'italiano, bravo a battere Scuffet con un preciso diagonale sinistro. Lo stesso Mertens potrebbe raddoppiare ma sul più bello sbatte ancora sul portiere friulano. Al Napoli va comunque bene così: quarti di finale raggiunti.