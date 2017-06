Coppa Italia, Napoli-Spezia 3-1: azzurri ai quarti

Il Napoli è la prima squadra a qualificarsi ai quarti di finale di coppa Italia: al San Paolo la squadra di Sarri (in tribuna perché squalificato) batte 3-1 lo Spezia e si prepara ad affrontare una tra Fiorentina e Chievo. Partita subito in discesa per gli azzurri che vanno in vantaggio con Zielinski, con una bella percussione centrale. Gli ospiti non si buttano giù e trovano il pari poco dopo la mezz'ora con un bel tiro di Piccolo da fuori area, sinistro che si insacca alle spalle di Rafael.



Nella ripresa sono Giaccherini, gran tiro al volo da posizione defilata sul bel lancio di Insigne, e Gabbiadini, facile appoggio di petto a porta vuota dopo una grande azione di Rog (applaudito dai pochi spettatori del San Paolo), tra il 55' e 57' a lanciare il Napoli ai quarti di finale. I liguri invece si fermano agli ottavi, non ripetendo la prestazione dello scorso anno (quando furono battuti ai quarti dall'Alessandira).