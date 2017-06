Coppa Italia, Napoli-Fiorentina 1-0: azzurri in semifinale

E' il Napoli la prima semifinalista della Coppa Italia 2016/17: gli azzurri battono 1-0 la Fiorentina grazie a un gol di Callejon e incontreranno la vincente di Juventus-Milan per tentare di accedere alla finale. Nonostante l'unica marcatura (a Firenze, in campionato, un mese fa era finita 3-3), il match del San Paolo è stato divertente e aperto, non a caso i migliori in campo sono risultati Reina e Tatarusanu, con il secondo aiutato dai legni e da qualche errore sottomisura delle punte azzurre.



Con Sarri in tribuna (per la squalifica della scorsa stagione dovuta al battibecco con Mancini) e la Curva B che ricorda al calcio i suoi doveri verso i disagiati, il Napoli crea molto soprattutto dal lato di Insigne, che conferma la buona vena dopo il gran gol a San Siro. Lorenzinho colpisce due traverse su punizione (la prima con la complicità di Tatarusanu) e apre anche l'azione della rete decisiva: al 71' serve sulla corsa Hamsik, lo slovacco di sinistro serve in mezzo per l'accorrente Callejon, che sbuca tra Astori e Sanchez e di testa manda a casa i viola.



La Fiorentina, finché ha potuto, ha ribattuto colpo su colpo grazie all'intraprendenza di Chiesa e Bernardeschi ma con l'ingresso di Mertens al posto di Pavoletti (per lui 64 minuti solo discreti) il Napoli ha ritrovato quei meccanismi micidiali che mettono in crisi quasi ogni difesa. Poche occasioni per Kalinic, alla prima dopo il gran rifiuto alla Cina, Sousa ha provato anche ad inserire Borja Valero ma senza risultati. Nel finale, una espulsione per parte: doppio giallo per Hysaj e Maxi Olivera.