Coppa Italia, Napoli-Atalanta 1-2: nerazzurri in semifinale

Dopo l'obiettivo Champions League il Napoli dice addio anche all'obiettivo Coppa Italia. Nei quarti di finale la squadra di Sarri cade 2-1 in casa contro la bestia nera Atalanta e dice addio anche alla possibilità di una doppia sfida con la Juve in semifinale. Meglio il Napoli nel primo tempo, ma Callejon e Zielinski non trovano la via del gol e in avvio di ripresa gli azzurri vengono puniti da Castagne. Una volta sotto la squadra di Sarri si disunisce e fatica a creare occasioni, all'80' Gomez la punisce sfruttando un errore di Chiriches. Nel finale Mertens si sblocca e riapre i giochi, ma non c'è più tempo per la rimonta.

Napoli-Atalanta 1-2 (cronaca e tabellino)

Per conquistare la quinta semifinale negli ultimi sette anni Sarri cambia 7 elementi su 11 rispetto all'ultima partita contro il Crotone. Nel classico 4-3-3 fuori Insigne e Mertens, nel tridente con Callejon ci sono Ounas e Zielinski mentre Chiriches prende il posto di Albiol e in porta gioca Sepe. Gasperini invece nel suo tradizionale 3-4-1-2 schiera in attacco Cristante alle spalle della coppia Cornelius-Gomez con Castagne e Gosens sulle fasce e de Roon e Freuler centrali.

Partita equilibrata in avvio, col Napoli che fa possesso e l'Atalanta molto corta che inizia la pressione già nella trequarti azzurra. La prima occasione è per i padroni di casa, ma Berisha è bravissimo a mettere in corner con la punta delle dita il diagonale di Callejon (7'). L'attaccante spagnolo protagonista anche al 18', quando non arriva di un soffio sull'invenzione in profondità di Hamsik, poi si fa vedere l'Atalanta con Cornelius prima che Ounas metta alto in acrobazia l'ennesimo assist di un Hamsik molto ispirato (23'). L'occasione migliore della prima frazione per il Napoli arriva alla mezz'ora, ma Zielinski calcia troppo debolmente a due metri da Berisha, così l'ultima emozione di un primo tempo da ben 5 ammoniti è il colpo di testa di Gomez messo in corner da Sepe.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e con l'Atalanta che parte a mille. Dopo 5 minuti i nerazzurri passano grazie a un gol in mischia di Castagne, che buca Sepe da due passi dopo una bellissima azione di contropiede. Il Napoli accusa il colpo, Sarri se ne accorge e inserisce subito Insigne e Mertens richiamando in panchina Callejon e Hamsik e riaccendendo i quasi 30mila del San Paolo. Nonostante il vantaggio, però, l'Atalanta non rinuncia a giocare e tiene benissimo il campo provando a graffiare con Gomez, ben marcato da Chiriches. Il Napoli ci prova, ma è troppo lezioso e le occasioni non arrivano così a 20' dalla fine Sarri inserisce anche Allan per Ounas: Gasperini risponde con l'ingresso di Ilicic per Cristante e a 10' dal termine l'Atalanta raddoppia grazie a Gomez, che sfonda sulla sinistra sfruttando un scivolata di Chiriches e batte Sepe per il 2-0. La partita sembra chiusa, Sarri si accomoda in panchina, ma tre minuti dopo Insigne inventa per Mertens, che di testa si sblocca dopo 8 gare di digiuno e riapre i conti. Nel recupero Insigne ci prova con una punizione dal limite, è l'ultima occasione: il Napoli è fuori, l'Atalanta torna in semifinale 21 anni dopo.