Coppa Italia, Milan-Verona 3-0: ai quarti Gattuso sfida l'Inter

Tutto facile, persino troppo. Il Milan spazza via il Verona e si regala una notte di sorrisi: finisce 3-0, segnano Suso, Romagnoli e Cutrone e Gattuso si regala il primo derby da allenatore. Il 27 dicembre i rossoneri sfideranno l'Inter ai quarti di Coppa Italia cercando subito la rivincita dopo la sconfitta in campionato maturata all'ultimo minuto, per il rigore trasformato da Icardi.



C'era Montella, all'epoca, e c'era anche la difesa a tre. Gattuso ha cambiato modulo e dopo la prestazione scaccia-fantasmi col Bologna, fa un altro piccolo passo avanti. Certo, di fronte non c'era neppure il Verona titolare e la formazione schierata da Pecchia non ha fatto granché per rendere la vita difficile al Milan.



Bonaventura (tre gol in due partite con Gattuso allenatore) è il primo a rendersi pericoloso con un bel tiro a giro, ma poi a sbloccare il risultato è Suso con un tiro-cross: probabilmente non voleva calciare, la palla entra comunque. Poi salgono in cattedra gli attaccanti di coppa, quelli che di solito giocano in Europa League: André Silva regala l'assist del 2-0 a Romagnoli, Cutrone firma il 3-0 con un colpo di testa da urlo nella ripresa. Biglia (traversa) e Kessié (ciabattata) sfiorano il poker, ma va bene anche così al nuovo Milan di Gattuso: domenica a Verona, in campionato, si sfideranno le stesse squadre, ma non sarà la stessa partita.