Coppa Italia, Milan-Torino 2-1: Kucka-Bonaventura, Montella ai quarti

MILAN-TORINO 2-1 (clicca qui per tabellino e cronaca)



I 13.892 coraggiosi che hanno affrontato il gelo di San Siro non devono essersi pentiti più di tanto. Anzi. Il Milan batte 2-1 il Torino, regala ai pochi spettatori un'altra notte di emozioni e si regala un'altra notte con la Juve sperando che vada a finire come a Doha: mercoledì 25 gennaio, allo Stadium si giocherà il quarto di finale più nobile della Coppa Italia. Hanno tremato a lungo i tifosi rossoneri, non solo per il freddo, poi ci hanno pensato Suso e Bonaventura a riscaldare il Diavolo e mandare il Toro all'inferno. Mihajlovic, al secondo tentativo, si becca la seconda sconfitta da ex.



Montella ripesca Gomez in difesa e Sosa a centrocampo, preferendo Lapadula a Bacca come è capitato altre volte anche in campionato; Mihajlovic lancia Iturbe dal 1' e ridà spazio a De Silvestri e Moretti. Ma fondamentalmente entrambi gli allenatori mandano in campo quasi in toto le rispettive formazioni titolari: il punto è che i ricambi di Montella per almeno 30 minuti non funzionano, in particolare Sosa che conferma i limiti già evidenziati in precedenti apparizioni. Alla fine del primo tempo il Milan chiude con il 61% di possesso palla, ma il ritmo compassato, i rarissimi inserimenti dei centrocampisti e la scarsa intensità del pressing fanno la differenza. Il Toro di fatto domina per 25' rendendosi pericoloso con Ljajic e Benassi e, passato lo spavento per un erroraccio di Barreca, va in vantaggio con Belotti dopo una splendida azione di contropiede avviata da Iturbe e conclusa da Belotti, servito dallo stesso Benassi.



Il Milan ha almeno il merito di reagire subito allo svantaggio sfiorando il pari con Kucka, anche se rischia di subire il secondo gol da Belotti. Il problema è che Lapadula continua a essere poco servito, mentre Suso e Bonaventura non ricevono quasi mai il supporto dei terzini e delle mezzali. È esattamente qui che arriva la svolta nella ripresa: i rossoneri alzano di parecchio il baricentro anche perché il Toro finisce la benzina e i due esterni d'attacco, gli uomini chiave per il cambio di passo nel gioco di Montella, non sono più soli contro tutti. Non è un caso che siano loro i protagonisti del ribaltone.



Su un tiro non irresistibile di Suso nasce l'1-1, perché Hart (fasciato alla testa per un colpo ricevuto da Lapadula) ribatte sui piedi di Bonaventura e Kucka insacca sull'assist del compagno; su un cross al bacio del solito spagnolo, Bonaventura si inserisce alla perfezione come fece in Supercoppa con la Juve e firma il sorpasso. In tre minuti (tra il 61' e il 64') cambia tutto e al Toro non basta la generosità di Belotti, fermato da Donnarumma, per rimettere le cose in sesto. Anzi, i rossoneri sfiorano il tris ancora con Bonaventura e, in 11 contro 10 nel finale per l'espulsione di Barreca, alla fine fanno festa, nonostante una clamorosa occasione fallita da Lapadula a porta vuota: non c'è un'autostrada verso la finale come l'anno scorso, ma in questa sorprendente stagione non c'è limite ai sogni.