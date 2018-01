Coppa Italia, Milan-Lazio: Rodriguez fuori

"Nella notte Ricardo Rodriguez è stato colpito da una colica intestinale e viene conseguentemente escluso dai convocati per Milan-Lazio". Il comunicato lanciato dai rossoneri dà la prima certezza in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia in programma stasera a San Siro alle 20.45. Gattuso, dunque, perde un titolare, anche lo svizzero aveva saltato (per squalifica) anche la gara di domenica in campionato. Dando per scontato Abate a destra, al suo posto potrebbe giocare Calabria più che Antonelli.



Per il resto siamo nel campo delle ipotesi, anche se di fatto, rispetto alla squadra che ha battuto la Lazio tre giorni fa, non dovrebbero esserci grandi cambiamenti. Oltre al già citato Abate, anzi, l'unica altra novità sarà quasi sicuramente Kalinic, che domenica era in panchina anche per un problema fisico e che sembra recuperato: il croato ha vinto il ballottaggio con André Silva, mentre Cutrone non partirà dall'inizio. Lo farà ancora Biglia, con Kessié e Bonaventura ai suoi lati e Montolivo in panchina.



La Lazio, com'è noto, ritrova Immobile, il capocannoniere che ha saltato le ultime due partite di campionato dopo l'infortunio col Chievo e sarà di nuovo titolare in coppa. Con lui Felipe Anderson e non Luis Alberto, mentre in difesa c'è il dubbio De Vrij, uscito acciaccato nell'ultima partita: quasi certo, allora, il debutto di Caceres con qualche possibilità di vedere Luiz Felipe al centro della difesa. Basta rileverà Marusic.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All. Gattuso

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. All. Inzaghi