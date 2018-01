Coppa Italia, Milan-Lazio 0-0: tutto rimandato all'Olimpico

Finisce 0-0 la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Lazio a San Siro. Nessun gol ma tante emozioni nel replay della sfida già andata in scena soltanto tre giorni fa nello stesso 'teatro': ai punti avrebbe meritato il successo l'undici di Inzaghi, per lunghi tratti padrone del campo e pericoloso in più di una circostanza con Immobile, tornato carico più che mai dall'infortunio. Per Gattuso un passo indietro rispetto al confronto di campionato anche se va dato atto al Diavolo, apparso un po' in affanno dal punto di vista fisico, di aver retto l'urto delle Aquile: nella prima parte di stagione un match simile avrebbe visto i milanisti soccombere. Tutto rimandato dunque al round di ritorno all'Olimpico a fine febbraio.



LA PARTITA

La prima vera occasione della gara è di marca biancoceleste: al 20' Immobile si beve Romagnoli prima di concludere (male) di sinistro sul fondo quasi a tu per tu con Donnarumma. In precedenza gli ospiti si erano fatti preferire ai rossoneri, chiusi a riccio nella loro metà campo per poi provare (senza successo) a sorprendere la squadra di Inzaghi con azioni di ripartenza. Il pericolo scampato sveglia in qualche modo il Diavolo: Radu è decisivo nell'anticipare Kalinic sul traversone di Bonaventura. Kessié a poco a poco aumenta i giri del motore e tutto il Milan, che alza progressivamente il pressing accorciando le distanze tra i reparti, sembra beneficiarne.



I capitolini sanno però come far fronte alla pressione dei gattusiani in mezzo al campo e di fatto riprendono subito il sopravvento affidandosi anche al gioco sulle fasce. In particolare sulla sinistra Lukaku crea qualche difficoltà ad Abate: è suo il cross sul quale Lucas Leiva si avventa a botta sicura trovando la chiusura in extremis di Borini.



Nella ripresa i padroni di casa, probabilmente strigliati da Gattuso nello spogliatoio, cambiano marcia: Luiz Felipe respinge il mancino di Locatelli in area di rigore. E' l'ultima giocata del giovane centrocampista sostituito da Calhanoglu che si sistema nel tridente offensivo accanto a Kalinic e Suso con Bonaventura leggermente arretrato ma molto mobile tra le linee. L'ingresso del tedesco naturalizzato turco rivitalizza ulteriormente il Milan, il cui giro palla risulta più rapido e incisivo anche se Strakosha non deve compiere interventi di rilievo.



La Lazio non sta però a guardare e sfiora il vantaggio al 62': Donnarumma sbarra la strada con un grande intervento a Immobile (colpo di testa ravvicinato). Inzaghi decide di gettare nella mischia anche Luis Alberto (per Felipe Anderson) e lo spagnolo crea subito scompiglio nella retroguardia avversaria insieme al solito Immobile: il destro della punta da fuori area esce davvero di poco. Sul fronte opposto Cutrone (entrato al posto dello stanco Bonaventura) costringe al miracolo Stakosha prima che Calhanoglu calci incredibilmente alle stelle un rigore in movimento. Non succede più nulla fino al triplice fischio conclusivo.