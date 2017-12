Coppa Italia, Milan-Inter 1-0: Cutrone manda Gattuso in semifinale

La serata della rivincita. Nei quarti di finale di Coppa Italia (gara secca) il Milan batte 1-0 l'Inter ai supplementari e vendica il 3-2 subìto in campionato. Gattuso vola in semifinale (doppia sfida con la Lazio) grazie al gol di Cutrone, uomo simbolo della serata dei rossoneri per la voglia messa in campo, quella voglia che è mancata per lunghi tratti all'undici di Spalletti, in una fase di pericolosa involuzione. Non c'è stato l'atteso riscatto in seguito ai ko contro Udinese e Sassuolo: riscatto ottenuto invece da un Milan tenace e grintoso forse come non mai in questa travagliata stagione. E' presto per dire se il passaggio del turno può rappresentare la svolta per il club di via Aldo Rossi sebbene dal punto di vista dell'autostima il successo odierno rivesta un'importanza rilevante: la Fiorentina sabato alle 12:30 dirà se si è trattato di una vittoria illusoria. Qualche ora più tardi l'Inter ospiterà la Lazio a San Siro: un'altra sconfitta aggraverebbe ulteriormente la crisi.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)



Dopo un avvio molto equilibrato (le squadre sembrano giocare anche con una certa paura considerata l'alta posta in palio e il periodo non favorevole per entrambe) il Milan si presenta con pericolosità nell'area avversaria: Handanovic devia oltre la traversa il colpo di testa di Bonaventura (cross di Kessié). La risposta dei nerazzurri è immediata: sugli sviluppi di corner Perisic rimette in mezzo e Antonio Donnarumma (all'esordio con la maglia del Diavolo per il forfait di Storari nel riscaldamento) devia nella propria porta ma Guida annulla l'autogol con l'ausilio del Var per fuorigioco di Ranocchia. Il match, intenso ma caratterizzato da una serie di errori tecnici, viene acceso soltanto da alcune fimmate isolate: Suso impegna Handanovic di destro e Icardi non inquadra di poco la porta (stacco aereo).



Nel secondo tempo la musica sostanzialmente non cambia fino al 59' quando Donnarumma sbarra la strada allo sprecone Joao Mario (destro da pochi passi), servito da una splendida sponda di Icardi. Sul fronte opposto Bonaventura non approfitta dell'errata respinta di Handanovic e fallisce di testa un'occasione molto favorevole spedendo alto. Per cercare di affidarsi non solo alle azioni di rimessa Spalletti inserisce Borja Valero e Brozovic (fuori Joao Mario e Gagliardini) mentre Gattuso richiama in panchina Locatelli e getta nella mischia Calhanoglu.



Il tecnico milanista, già costretto a sostituire Abate per un problema muscolare (dentro Calabria), perde anche Kalinic, rilevato da Cutrone. Nel finale rossoneri e nerazzurri cercano il gol vittoria: il sinistro di Suso (deviato da Skriniar) va a sbattere sulla traversa e Donnarumma mura Candreva dopo un non perfetto intervento su Perisic.



I minuti conclusivi, con un Milan in crescendo e più propositivo, regalano altre emozioni: Kessié liscia in area avversaria e Suso per poco non beffa Handanovic (tiro deviato). Il risultato però non si schioda dallo 0-0 e si va ai supplementari. I gattusiani nell'extra time paiono avere più birra nelle gambe e al 104' passano: cross di Suso e inserimento vincente di Cutrone a sorprendere l'incerta rteorguardia rivale e battere Handanovic di destro. L'Inter prova a reagire ma non ha la forza per agguantare il pari: Donnarumma non rischia praticamente nulla e al triplice fischio può esultare con i compagni.