Coppa Italia, Milan e Juve possono vincere il 30° titolo in 30 anni

Un maggio rovente per il Milan. Una finale e tre spareggi, partite che possono dare alla squadra rossonera tutto o niente. Ha detto bene Rino Gattuso dopo la vittoriosa trasferta contro il Bologna: è presto per parlare della delicatissima partita contro l'Atalanta, sabato alle 18 infatti si gioca prima Milan-Verona. Sulla carta tutto facile, come numeri e statistiche partita complicatissima visti i risultati negli ultmi anni con le squadre o retrocesse o in lotta per evitare la serie B. Poi la finale di Coppa Italia.



Il compito odierno di Gattuso è di ridare brillantezza, fiducia e consapevolezza dei propri mezzi alla squadra. Per questo motivo, a partire dall'allenamento del primo maggio (che comincia tardi, alle 17 tutti negli spogliatoi), un occhio al match contro i gialloblù ma il lavoro della settimana verrà finalizzato soprattutto alla finale contro la Juventus che potrebbe regalare il titolo numero 30 in 30 anni. Una sfida nella sfida con i bianconeri che, dal 1988, ne hanno vinti 29 ufficiali proprio come il club milanista. In maglia rossonera Gattuso ne ha conquistati 10, quasi un terzo, da giocatore ma sarebbe il suo primo in panchina, altro ricco motivo di suggestione.



L'allenatore milanista ha già rivelato che il recupero di Romagnoli pare vicino. Il difesnore continua ad allenarsi per essere a disposizione già sabato, anche se il suo sostituto Zapata appare in splendide condizioni di forma. Rispetto a Bologna forse verrà inserito Abate per Calabria. Dunque prova generale per la partita più importante della giovane carriera di Gattuso, della giovane carriera dei diirgenti del Miilan e di tanti giocatori rossoneri che nella loro carriera hanno alzato poco e niente. Chiedere al loro tecnico che emozione si possa provare!