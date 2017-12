Coppa Italia: Milan Donnarumma out, Spalletti lancia Cancelo

Può essere la partita della svolta positiva o quella del definitivo baratro e il Milan la giocherà senza il suo portiere titolare. Gigio Donnarumma non ce la fa per il derby di Coppa Italia che vale la semifinale contro la Lazio e che questa sera porterà a San Siro circa 50mila persone: il portiere è alle prese con un problema all'inguine che si è rivelato più serio del previsto e che lo costringerà a dare forfait e saltare quindi la presenza numero 100 con i rossoneri. Dopo la risonanza magnetica di questa mattina è arrivata la decisione: in porta giocherà Storari, il giovane Soncin della Primavera convicato al posto di Giogio.

Decisione che invece ha già preso Luciano Spalletti, che alle prese con una mini emergenza difesa (Miranda e D'Ambrosio sono out) lancerà Cancelo dal primo minuto per la terza volta in stagione dopo le gare col Pordenone e con il Sassuolo. L'esterno portoghese, frenato a inizio stagione da un serio infortunio rimediato a settembre con la sua Nazionale e al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni (il Valencia è ancora proprietario del suo cartellino), avrà la grande occasione per convincere il tecnico nerazzurro e conquistarsi il posto da titolare fisso sulla fascia.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): 30 Storari, 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 21 Biglia, 73 Locatelli, 8 Suso, 7 Kalinic, 5 Bonaventura.

(90 A.Donnarumma, Soncin, 20 Abate, 29 Paletta, 22 Musacchio, 17 Zapata, 31 Antonelli, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu, 9 André Silva, 11 Borini, 63 Cutrone). All.: Gattuso.

Inter (4-2-3-1): 27 Padelli; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

(1 Handanovic, 46 Berni, 21 Santon, 29 Dalbert, 98 Lombardoni, 20 Borja Valero, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti). All.: Spalletti.