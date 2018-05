Coppa Italia, Milan: Biglia si allena in gruppo, Suso ci sarà

Dopo aver accarezzato addirittura il sogno Champions League ora il Milan dovrà difendere il suo sesto posto dagli attacchi di Atalanta e Fiorentina, che affronterà nelle ultime due giornate, per conquistare almeno la qualificazione alla prossima Europa League. Due impegni durissimi contro le due squadre più in forma del campionato, ma due impegni che potrebbero diventare "inutili" se ii rossoneri alzassero al cielo di Roma la Coppa Italia nella finale di mercoledì sera contro la Juventus.

Missione complicatissima per la squadra di Gattuso, che però può sorridere per le notizie che arrivano dall'infermeria di Milanello. Lucas Biglia è rientrato in gruppo, questa mattina si è allenato con la squadra ed è quindi da considerare recuperato dalla frattura di due vertebre lombari, anche se si avranno indicazioni più precise sulle sue possibilità di scendere in campo dal primo minuto soltanto dall'allenamento della vigilia: oggi infatti niente partitella. Nessun dubbio invece sulla presenza di Suso, che ha smaltito la contusione alla coscia rimediata nella gara col Verona e sarà sicuramente della partita dal primo minuto.

Per il resto la formazione è praticamente fatta, l'unico ballottaggio è il solito, quello tra Cutrone e Nikola Kalinic. Al momento il favorito sembra essere l'italiano, ma le quotazioni del croato sono in rialzo. In difesa rientrerà Calabria con Romagnoli e Bonucci centrali, mentre a centrocampo se Biglia non dovesse farcela (come sembra) giocherà ancora Locatelli.

La probabile formazione, (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

I numeri della finale

- Juventus e Milan si affronteranno per la quinta volta in finale di Coppa Italia: i bianconeri si sono imposti nei doppi confronti del 1941/42 e 1989/90, e nella finale secca del 2015/16; i rossoneri hanno alzato il trofeo nel 1972/73.

- Considerando anche Supercoppa italiana e Champions League, tutte le cinque finali a gara unica tra Juventus e Milan sono andate ai supplementari; quattro su cinque si sono decise dopo i calci di rigore.

- La Juventus ha vinto per 12 volte la Coppa Italia, tre più di ogni altro club. È inoltre l’unica formazione ad aver alzato il trofeo per tre stagioni di fila (dal 2014/15 al 2016/17).

- L’ultimo giocatore della Juve capace di segnare una doppietta in finale di Coppa Italia è stato Michel Platini nel 1982/83; l’unico rossonero invece è stato Serginho nel 2002/03.

- 18 dei 19 gol del Milan in finale di Coppa Italia – inclusi tutti gli ultimi 12 – sono arrivati nei secondi tempi.

- Sono 24 i precedenti complessivi tra i due club in Coppa Italia: 10 successi bianconeri, sette per i rossoneri, sette anche i pareggi.

- La Juventus è imbattuta da 11 match di Coppa Italia contro il Milan: sette successi (inclusi gli ultimi tre confronti) e quattro pareggi.

- I bianconeri hanno trovato la rete in 14 degli ultimi 15 match giocati contro il Milan in tutte le competizioni.

- Juventus e Milan hanno entrambe mantenuto la porta inviolata in tutte le quattro partite giocate in questa edizione della Coppa Italia.

- Quella rossonera è la squadra che ha effettuato più conclusioni dagli ottavi in poi di questa edizione della Coppa Italia (67 in quattro gare).

- La Vecchia Signora in particolare non subisce reti da cinque gare nella coppa nazionale: con un'altra partita con la porta inviolata stabilirebbe un nuovo primato del club.

- Gonzalo Higuaín ha segnato cinque gol nelle ultime sei gare di Coppa Italia giocate con la maglia della Juventus.

- Higuaín ha trovato la rete solo in una delle ultime otto gare giocate contro il Milan, in tutte le competizioni (la doppietta dello scorso ottobre in campionato).

- Per Paulo Dybala tre gol e due assist nelle ultime quattro presenze contro il Diavolo, tra campionato e coppe.

- Nikola Kalinic ha trovato la rete in tre dei sei match giocati contro la Juve: solo contro Inter e Cagliari ha segnato più reti (quattro).

- Tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei, Patrick Cutrone è il secondo più giovane ad avere segnato almeno 15 reti in questa stagione, dopo Kylian Mbappé.

- Dagli ottavi in poi di questa Coppa Italia, Douglas Costa è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni, 11; lo seguono a quota 10 Suso e Franck Kessié.