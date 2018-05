Coppa Italia: Milan, Biglia convocato per la finale. Juve, Mandzukic c'è

Lo scorso 22 aprile, quando gli esami resero ufficiale l'entità del suo infortunio, Lucas Biglia pensava comunque di tentare un recupero per la finale di coppa Italia del 9 maggio. In pochi gli credevano ma ha avuto ragione lui: a neanche tre settimane frattura di due vertebre lombari, Gennaro Gattuso lo ha convocato per la partita contro la Juventus di domani sera. Nella lista dell'allenatore del Milan anche Suso, che contro il Verona aveva preso una botta alla coscia, Romagnoli, che già sabato aveva dato ampie garanzie, e il giovane centrocampista Torrasi, alla terza convocazione.

LA LISTA COMPLETA

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi (57)

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

Ora è ufficiale: Mario Mandzukic, dopo il colpo subito da Vecino a San Siro, sarà a disposizione di Massmiliano Allegri per la sfida contro il Milan all'Olimpico. L'attaccante croato è stato inserito dal tecnico bianconero nell'elenco dei 23 convocati: presenti anche Mattia De Sciglio e Stefano Sturaro. L'unico indisponibile è Giorgio Chiellini a causa della lesione al bicipite femorale: in ogni caso non avrebbe potuto giocare perché squalificato.

LA LISTA COMPLETA

PORTIERI: 1 Buffon, 23 Szczesny, 16 Pinsoglio

DIFENSORI: 2 De Sciglio, 4 Benatia, 12 Alex Sandro, 15 Barzagli, 21 Howedes, 22 Asamoah, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner

CENTROCAMPISTI: 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 14 Matuidi, 27 Sturaro, 30 Bentancur

ATTACCANTI: 9 Higuain, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 17 Mandzukic, 33 Bernardeschi