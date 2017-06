Coppa Italia, Lazio-Roma 2-0. Milinkovic-Savic e Immobile piegano Spalletti

Capolavoro di Simone Inzaghi. Si può riassumere in questo modo l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Il tecnico indovina tutte le mosse tattiche giuste e vince il confronto con Spalletti. I giallorossi ammirati a San Siro sono un lontano ricordo perché le Aquile impediscono ai vari Strootman, Nainggolan e Salah di dettare legge come era avvenuto contro i nerazzurri. Formazione compatta e contropiede: la ricetta laziale per avere la meglio sui più quotati cugini è semplice quanto efficace soprattutto quando nella ripresa la freschezza e la velocità di Keita fanno la differenza e spostano definitvamente gli equlibri. Adesso alla Roma, a dir poco disattenta e molle in difesa nella gara odierna, servirà l'impresa o quasi per ribaltare il risultato e accedere alla finale. La testa adesso andrà però a un altro scontro delicato, quello con il Napoli, in programma sabato pomeriggio con la possibilità concreta di blindare il secondo posto e quindi l'accesso diretto alla prossima Champions League.



LAZIO-ROMA 2-0 (qui cronaca e tabellino)



L'avvio è a forti tinte giallorosse. Dzeko sfiora subito il vantaggio su traversone di Emerson Palmieri: decisiva la deviazione di Lukaku. La squadra di Spalletti, come era prevedibile, fa la partita mentre la Lazio si difende trasformando il 3-5-2 di partenza in un 3-6-1. In mezzo al campo Nainggolan, principale ma non unica fonte di gioco della Roma, finisce così nella morsa degli avversari. Con il passare dei minuti l'undici di Inzaghi prende coraggio presentandosi dalle parti di Alisson, costretto a respingere il colpo di testa di Milinkovic-Savic e il destro potente di Immobile. L'estremo difensore brasiliano non può nulla però al 30': Felipe Anderson sfugge a Fazio e offre a Milinkovic-Savic il pallone dell 1-0. La reazione della Lupa è immediata: Dzeko manca di un soffio il pareggio di testa dopo essere sfuggito alla guardia di De Vrij. Il bosniaco non inquadra la porta nemmeno col mancino su cross lungo di Paredes.



I biancocelesti si ripresentano in campo molto aggressivi: Felipe Anderson spaventa Alisson da fuori emntre la botta di Parolo esce di un soffio. La Roma fatica a creare occasioni dato che tutte le linee di passaggio sono bloccate: servono le giocate individuali per evitare la ragnatela laziale: Salah colpisce il palo esterno su una delle poche iniziative di Nainggolan. Gli spallettiani aumentano la pressione alla ricerca del pareggio esponendosi tuttavia alle ripartenze laziali: in una di queste Keita salta Manolas e offre un assist al bacio per Immobile che da due passi realizza il 2-0 al 79'. I giallorossi non si arrendono: la deviazione di Dzeko sulla conclusione di Emerson Palmieri costringe Strakosha a un intervento complicato. Nonostante l'ingresso di Totti (dopo quelli di Perotti ed El Shaarawy) i risultato non cambia più: la Lazio festeggia un successo nel derby che mancava dalla finale di Coppa Italia del 2013.