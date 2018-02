Coppa italia, Lazio-Milan a Rocchi, Juve-Atalanta a Fabbri

Sarà Gianluca Rocchi ad arbitrare Lazio-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì alle 20.45: ironia della sorte, è lo stesso direttore di gara designato per la stessa partita di campionato giocata all'Olimpico, il 10 settembre. Allora i biancocelesti si imposero per 4-1 e, oltre a Immobile e compagni, anche il fischietto fiorentino raccolse soltanto elogi per la sua conduzione di gara, azzeccando tra le altre cose anche la decisione sul rigore per il contatto Kessié-Luis Alberto. Quel giorno, sulla panchina rossonera, c'era Montella che subì la prima sconfitta del lento declino che ha poi portato all'esonero. Inzaghi e Gattuso ripartiranno dallo 0-0 di San Siro.



Recentemente Rocchi è finito sotto accusa per gli errori in Champions League nella sfida tra Real Madrid e Psg: si è rifatto in Serie A arbitrando Benevento-Crotone pochi giorni dopo mentre nell'ultima domenica ha agito da Var in Sampdoria-Udinese. La Lazio lo ha contestato in campionato in questa stagione dopo la sconfitta nel derby con la Roma, quando assegnò un rigore a Kolarov. L'altra semifinale di Coppa Italia, Juventus-Atalanta, sarà invece diretta da Fabbri di Ravenna.