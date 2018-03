Coppa Italia, Lazio-Milan 4-5 ai rigori: decisivo Romagnoli

Dopo 120' tiratissimi e quattordici rigori, il Milan batte la Lazio e si guadagna l'accesso alla finale di coppa Italia del 9 maggio quando sfiderà la Juventus. Lo 0-0 dell'andata si replica all'Olimpico e costringe le due squadre a giocarsi tutto ai penalty sotto una pioggia battente che col tempo si trasforma in nevischio: al rigore finale del 5-4 Gattuso, alla prima finale da allenatore, parte come un bulldozer per andare a complimentarsi con i propri giocatori dimostrando che la stanchezza accumulata nelle gambe dei rossoneri, attesi dal derby di campionato e poi dall'Arsenal in Europa League, passerà in secondo piano per il traguardo raggiunto.



La sfida contro il miglior attacco della serie A e la squadra che arrivava da 12 risultati utili di fila non ha deluso sotto l'aspetto del ritmo e delle occasioni: il gioco non sempre è stato preciso anche a causa di pressing, rapidità delle giocate e voglia di attaccare. Per dire: nei primi venti minuti già tre grandi occasioni che mettono in luce Donnarumma e Strakosha, tra i migliori in campo. La Lazio prova subito a sfondare con Immobile e Milinkovic-Savic ma l'uno-due tra il 6' e il 7' trova la pronta risposta del portiere milanista, altrettanto bravo il collega biancoceleste al 20' sul sinistro potente di Suso. Gigio, però, rischia di rovinare tutto al 36' quando valuta male un lancio in profondità laziale, lascia scorrere il pallone verso fondo campo ma Immobile riesce ad arrivarci poco prima della linea: il tentativo (da posizione simile al gol di Ravanelli nella finale Champions 1996) va però fuori.



Nella ripresa la partita rimane piacevole ma il crescere della stanchezza non aiuta la precisione, le occasioni potenziali ci sono ma i tiri in porta scendono di percentuale: Strakosha respinge su Calhanoglu e - soprattutto - Calabria, Lulic e Milinkovic-Savic invece non inquadrano la porta. Inzaghi e Gattuso, annusando i supplementari, fanno un solo cambio a testa e la partita si trascina quindi oltre il novantesimo. Nell'extra-time un'enorme occasione per il Milan ma Kalinic, servito da Bonucci in proiezione offensiva, sbaglia un clamoroso gol solo davanti alla porta.



Dal dischetto i portieri si confermano in serata ipnotizzando Rodriguez, Milinkovic-Savic, Montolivo e Lucas Leiva. A segno Immobile, Bonaventura, Parolo, Borini, Felipe Anderson, Bonucci, Lulic, Calhanoglu ma il rigore decisivo, dopo l'errore di Luiz Felipe, è proprio del dichiarato laziale Romagnoli.