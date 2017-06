Coppa Italia, Lazio-Juventus a Tagliavento: è già polemica social

La designazione dell'arbitro dalle nostre parti finisce per fare spesso notizia: la scelta per la finale di Coppa Italia, Juventus-Lazio, è ricaduta su Paolo Tagliavento, il direttore di gara di Terni che ha già fischiato allo Juventus Stadium nella gara di ritorno di campionato in questa stagione. Fu la partita della svolta per i bianconeri, che vinsero 2-0: non ci fu alcun caso da moviola, eppure le polemiche divamparono comunque per un abbraccio tra Gigi Buffon e l'arbitro. Polemiche che dettero parecchio fastidio al capitano bianconero.



La reazione dei tifosi della Lazio alla designazione di Tagliavento non è stata sicuramente gioiosa: in molti si sono limitati a ricordare i numeri. In 24 precedenti, infatti, la Lazio ha vinto in 8 occasioni, con 3 pareggi e ben 13 sconfitte. Nelle ultime partite, quelle dopo Calciopoli, i k.o. sono addirittura 12 con un solo successo e la rabbia per il derby d'andata del 2015 per un rigore assegnato alla Roma dopo un contatto Dzeko-Gentiletti avvenuto fuori area. Tagliavento comparve nei verbali di Calciopoli proprio per una partita della Lazio (a Bologna, vinta 2-1 dai biancocelesti) e fu poi prosciolto da ogni accusa. Ma è comunque mal visto dai tifosi biancocelesti, come si evince dai commenti nel post pubblicato dalla società sulla designazione dell'arbitro per la finale con la Juve: "Una buffonata..."