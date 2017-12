Coppa Italia, Lazio-Fiorentina 1-0: biancocelsti in semifinale

È la Lazio la prima semifinalista della Coppa Italia 2018. All'Olimpico la squadra di Simone Inzaghi supera con merito la Fiorentina 1-0 e si guadagna il penultimo atto del torneo dove affronterà, nella doppia sfida, la vincente del derby di Milano. Il gol decisivo lo firma Lulic al 6', ma nel primo tempo di gol la Lazio avrebbe potuto segnarne anche 3 o 4. Molto più equilibrata invece la ripresa, la viola ci prova ma la difesa biancoceleste regge grazie soprattutto a Strakosha, che compie un miracolo su Chiesa.

Lazio-Fiorentina 1-0 (cronaca e tabellino)

Fuori Immobile febbricitante, Inzaghi lascia a riposo anche Luis Alberto e schiera Felipe Anderson dal 1' alle spalle dell'unica punta Caceido. Pioli risponde partendo con Babacar titolare nel tridente con Chiesa e Saponara, in difesa conferma per Milenkovic, tra i pali il portiere di Coppa Dragowski.

L'avvio è scoppiettante, le squadre stanno bene, sono compatte e aggressive e proprio grazie al pressing a centrocampo la Lazio va subito in vantaggio: Benassi si fa soffiare il pallone, Milinkovic Savic serve in profondità per Lulic, che mette a sedere il difensore e firma l'1-0 con un destro chirurgico che interrompe l'imbattibilità della viola (6'). Passano una manciata di minuti e i padroni di casa hanno già la grande chance per il 2-0, ma il tiro di Caceido viene respinto sulla linea da Victor Hugo (12'). La Lazio gioca meglio e mette gli ospiti alle corde, Milinkovic Savic impegna Dragowski (25'), poi Inzaghi perde Caceido per infortunio ed è costretto a inserire Immobile, che ci mette 5 minuti a crearsi la prima occasione ma tira troppo alto. La Lazio domina il gioco e non rischia mai niente, al 40' Dragowski si deve superare per negare, di piede, la doppietta a Lulic e nel recupero anche Felipe Anderson sfiora il raddoppio. Si va al riposo con un 1-0 che va decisamente stretto alla squadra di Inzaghi.

Pioli evidentemente non poteva essere contento della prima frazione dei suoi, la ripresa comincia con Simeone ed Eysseric al posto di Saponara e Benassi e una Fiorentina subito più propositiva e aggressiva. Dopo 5' arriva il primo tiro nello specchio ad opera di Veretout, poi ci prova Babacar, ma ci vuole altro per far gol alla Lazio e allora tocca a Chiesa: sul suo tiro a giro indirizzato all'angolino basso Strakosha è super e tiene avanti i suoi. Se nel primo tempo c'era in campo solo la Lazio, la ripresa è di marca Fiorentina, che tiene maggiormente il possesso e gioca stabilmente nei pressi dell'area biancoceleste sbilanciandosi anche un po', tanto che ci vuole un super intervento di Astori per chiudere su Immobile lanciato a rete in contropiede. Col passare dei minuti la Fiorentina cala vistosamente a livello fisico e la Lazio riesce a respirare, Inzaghi inserisce anche la freschezza di Lukaku e sfruttando le iniziative del belga la Lazio prova a chiuderla, ma Drgowski è ancora bravissimo sul tiro a botta sicura di Lulic. Nel finale i viola non ne hanno più e nonostante i 3 minuti di recupero non riescono più a creare pericoli ai biancocelesti, che possono festeggiare la semifinale: come nella famosa finale con la Roma, ancora una volta in Coppa Italia è stato decisivo Lulic (al primo gol stagionale).