Coppa Italia, la Lazio batte 4-2 il Genoa e vola ai quarti

Negli ottavi di finale di Coppa Italia la Lazio batte 4-2 il Genoa all'Olimpico e si qualifica ai quarti. I biancocelesti vanno sul 2-0 (Djordjevic e Hoedt) ma subiscono la rimonta genoana firmata da Pinilla e Pandev. Nella ripresa Milinkovic-Savic e Immobile siglano i gol decisivi.



LAZIO-GENOA 4-2 (cronaca e tabellino)



I padroni di casa premono fin dall'avvio e trovano il gol al 20': assist di Felipe Anderson e tocco vincente di Djordjevic. L'attaccante serbo non segnava dal 25 aprile 2016 (rete alla Sampdoria a Marassi). I biancocelesti insistono: il diagonale di Lombardi sfiora il palo. Al 27' lo scatenato Djordjevic viene atterrato in area da Orban: Damato concede il rigore. Dal dischetto Lamanna ipnotizza Felipe Anderson. Il Genoa a questo punto prende coraggio: la splendida girata di Pandev mette i brividi a Strakosha. E' un lampo perchè la Lazio continua a macinare gioco e creare occasioni: al 31' Hoedt punisce l'incerto Lamanna con un sinistro da fuori. La gara sembra chiusa e tuttavia al 41' Pinilla supera Strakosha grazie a un sinistro a giro da applausi. La squadra di Inzaghi perde la bussola e gli ospiti ne approfittano: Pandev non sbaglia da due passi sorpendendo l'intera difesa avversaria.



Nella ripresa entrambe le formazioni cercano il vantaggio ma le occasioni latitano fino al 65' quando Ocampos lascia partire una sventola di destro che si stampa sul palo. Otto minuti più tardi la retorguardia rossoblù pasticcia: Milinkovic-Savic ne approfitta e riporta in avanti i capitolini scagliando un tiro potente da posizione ravvicinata. I padroni di casa non si accontentano: al 75' Immobile, subentrato a Djordjevic, si conferma in un ottimo momento di forma e infila Lamanna (destro preciso da fuori) chiudendo i conti.