Coppa Italia, Juventus-Torino 2-0, Allegri in semifinale

In semifinale di Coppa Italia ci va la Juve ed è il risultato che tutti si aspettavano. Il Torino perde il derby, stavolta senza sfigurare come aveva fatto in campionato complice anche l'espulsione di Baselli, e i bianconeri centrano il traguardo sfuggito a Roma, Inter e Napoli, le principali rivali in A: sulla loro strada trovano l'Atalanta, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono Lazio e Milan.



Il 2-0 finale è lo specchio dell'andamento della gara: la Juve ha fatto la partita sin dall'inizio, ha rischiato nel primo tempo un paio di volte su due clamorosi errori di Sturaro, evidentemente ancora poco abituato al ruolo di terzino destro che Allegri gli ha assegnato in questa stagione nelle rare volte in cui va in campo, ma nella ripresa ha gestito senza problemi sfiorando più volte il gol che poi ha trovato tra le proteste del Toro.



La prima vera occasione della partita capita proprio ai granata: Sturaro "buca", Berenguer non ne approfitta. Poi la Juve va in vantaggio: un rimpallo fortunato favorisce Douglas Costa, che però è bravissimo nel trovare l'angolo con un gran tiro. I bianconeri rischiano ancora: Milinkovic-Savic fa addirittura l'assist-man trovando Niang nell'area opposta e il francese, dimenticato da Sturaro, colpisce il palo.



Il Toro, però, si spegne praticamente qui, pur continuando a lottare. Dybala sfiora un paio di volte il gol che Milinkovic gli nega, nella ripresa tocca a Mandzukic divorarsi il raddoppio sull'assist perfetto di Douglas Costa, poi è Matuidi a sfiorare il bis. Ci pensa proprio Mandzukic, allora, a farsi perdonare, ricordando che sa ancora fare il centravanti nel giorno in cui viene schierato al posto di Higuain: altro rimpallo, la palla arriva al croato che con lo scavetto batte il portiere. Mihajlovic si infuria perché l'azione nasce dopo un contatto Khedira-Acquah, il Var segnala il dubbio a Doveri che convalida il gol ed espellere l'allenatore. 2-0 e partita in ghiaccio. Nel derby fa (quasi) sempre festa la Juve.