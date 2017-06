Coppa Italia, Juventus-Napoli 3-1: rimonta bianconera tra le polemiche

Con tre gol in venti minuti la Juventus rimonta e batte il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia allo Stadium, ma è una di quelle partite che non finisce al novantesimo. Un po' perché ci sarà tutto il ritorno da giocare al San Paolo, un po' per le grandi proteste azzurre nell'azione che ha portato al terzo gol bianconero al 67': Albiol chiede fallo nell'area juventina, Valeri lascia proseguire, ribaltamento di fronte, Reina esce su Cuadrado toccando il pallone ma travolgendo pure il colombiano, questa volta viene assegnato il penalty che Dybala non sbaglia. Per l'argentino è il secondo gol su rigore del match, dopo quello ad inizio ripresa per fallo subito proprio da Albiol, rete che dà inizio alla rimonta della squadra di Allegri dopo un primo tempo non cattivo ma che dimostra come la Juve in questo momento della stagione sia così abituata al nuovo 4-2-3-1 da mal digerire il 3-5-2 che ha costruito le sue fortune nelle ultime cinque stagioni.



Dopo 25 minuti di sostanziale equilibrio dove nel Napoli svetta un positivo Rog, il tecnico bianconero chiede alla squadra di passare a 4 dietro ma Lichsteiner ala (con Barzagli terzino destro) non è Cuadrado, non a caso il vantaggio azzurro arriva da destra: grande combinazione Insigne-Callejon che lo spagnolo conclude col piattone beffardo che batte Neto. Allegri aveva chiesto ai suoi di non prendere gol ma arriva il primo vantaggio partenopeo allo Stadium in assoluto ma che porta male perché ricorda il destino del Bernabeu. A inizio secondo tempo torna la Juve-tipo con l'ingresso di Cuadrado e, come per magia, in venti minuti arrivano i tre gol: dei due di Dybala (che fa 10 su 10 dal dischetto in maglia bianconera) abbiamo già detto, in mezzo c'è pure la firma di Higuain che approfitta di un misunderstanding Koulibaly (che perdura nel suo momento no)-Reina per infilare il pallone nella fessura tra palo e Strinic battezzando per la seconda volta in due partite la sua ex squadra.