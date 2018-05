Coppa Italia, Juventus-Milan sarà diretta da Damato

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, in programma mercoledì sera a Roma, sarà diretta da Antonio Damato: il fischietto pugliese, 45 anni, sarà assistito da Di Fiore e Dobosz mentre Massimiliano Irrati sarà alla VAR con Vuoto. Marco Guida sarà il quarto uomo.



Con Damato precedenti in equilibrio in campionato per bianconeri e rossoneri: 3-0 milanista nel 2010, 3-1 per la Vecchia Signora nel 2015. Ma il Milan può giocare la carta della cabala per le finali: Damato diresse anche la Supercoppa Italiana del 2016 a Doha, quando i rossoneri vinsero ai calci di rigore.

I PRECEDENTI

Bilancio con la Juventus: 16 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte

Bilancio con il Milan: 13 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte

Bilancio in coppa Italia con la Juventus: 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte

Bilancio in coppa Italia con il Milan: nessun precedente

Ultimo Juventus-Milan: Supercoppa Italiana 2016/2017, 1-1 (4-5 d.c.r.).

Bilancio Juventus-Milan: 1 vittoria Juventus, 0 pareggi, 2 vittorie Milan (una ai rigori in Supercoppa)

Cartellini rossi nelle gare della Juventus: 1 ai giocatori della Juventus, 0 agli avversari

Cartellini rossi nelle gare del Milan: 1 ai giocatori del Milan, 0 agli avversari