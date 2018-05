Coppa Italia, Juventus-Milan: le formazioni LIVE

Vecchia Juve, baby Milan. Per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma, Massimiliano Allegri punta sulla vecchia guardia: certa la presenza di Gigi Buffon, che aveva partecipato da attore non protagonista alle ultime edizioni vinte tutte dai bianconeri, certa anche quella di Andrea Barzagli che, come annunciato dal tecnico in conferenza, verrà affiancato da uno tra Benatia e Rugani.



Qualche dubbio, per il resto, c'è ancora, al di là del ballottaggio in difesa che dovrebbe essere vinto dal marocchino: il modulo dovrebbe essere quasi certamente il 4-3-3 con Khedira-Pjanic-Matuidi a centrocampo, Cuadrado favorito su Lichtsteiner nel ruolo di terzino destro con Alex Sandro sull'altra fascia, Douglas Costa e Higuain uomini certi del tridente, con Dybala che dovrebbe essere preferito al recuperato Mandzukic.



Il 4-3-3 del Milan è pressoché scontato, così come nove undicesimi della formazione: Donnarumma in porta, Calabria-Bonucci-Romagnoli-Rodriguez in difesa; Kessie a Bonavantura mezzali, Suso e Calhanoglu esterni alti; i dubbi sono legati al mediano davanti alla difesa, con Locatelli favorito sul convalescente Biglia, e al centravanti, dove Cutrone ancora una volta dovrebbe vincere il ballottaggio con Kalinic. Insomma, due prodotti del vivaio nel giorno più importante della stagione.



PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. All. Allegri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso