Coppa Italia, Juventus-Milan 4-0: quarto trofeo bianconero di fila

La Coppa Italia rimane bianconera: la Juventus batte il Milan 4-0 nella finale dell'Olimpico e conquista per la quarta volta consecutiva (tredicesima assoluta) il trofeo nazionale. La squadra bianconera - salvo scossoni impensabili in serie A - ripete anche il doblete per il quarto anno di fila in una partita strana poiché in equilibrio per poco meno di una sessantina di minuti e poi decisa in solo otto minuti da Benatia e Douglas Costa, in due casi con la gentile collaborazione di Donnarumma, fino alla mazzata finale dell'autogol di Kalinic.



I rossoneri, chiusi e pericolosi in ripartenza più che altro con conclusioni da fuori area, vengono affossati dagli errori del loro portiere, fin lì impeccabile sui tanti tentativi di Dybala: proprio da uno di questi chiuso in angolo nasce l'occasione dell'1-0 con Benatia lasciato libero di colpire in area da Romagnoli. Il colpo inferto dalla Juve è duro ma fa ancora più male quattro minuti dopo quando Douglas Costa esplode un sinistro dal limite che Donnarumma tenta di bloccare invece di respingere: il pallone, reso scivoloso dalla pioggia, gli sfugge dai guantoni e finisce in rete dando una mazzata decisiva alle ambizioni rossonere. Infatti al 64' altro colpo di testa di Mandzukic da corner, altro errore di Donnarumma e Benatia firma la doppietta da due passi. Tre gol presi in otto minuti in una finale giocata a maggio, sono brividi da Liverpool per i tifosi milanisti.



L'auto-palo di Matuidi a cui segue l'autogol di Kalinic e il doppio miracolo di Buffon su Locatelli e Borini sono l'emblema di una giornata no per il Milan che ora dovrà conquistarsi l'accesso in Europa League difendendo il sesto posto in campionato.