Coppa Italia, Juventus-Milan 2-1: Dybala-Pjanic, Allegri in semifinale

JUVENTUS-MILAN 2-1 (tabellino e cronaca)

La Juve si vendica del Milan: dopo la sconfitta in campionato e quella in Supercoppa ai rigori, i bianconeri vincono 2-1 e fanno fuori il Diavolo dalla Coppa Italia. Viste le premesse, però, è stata una vittoria più sofferta del previsto: al 21' Allegri era già avanti 2-0, poi ha giocato oltre 30 minuti in 11 contro 10, eppure i rossoneri non hanno mai mollato. Non è bastato: la semifinale sarà Napoli-Juve,



Allegri conferma la Juve a 5 stelle vista per la prima volta in questa stagione domenica contro la Lazio: Pjanic gioca davanti alla difesa in coppia con Khedira, Cuadrado-Dybala-Mandzukic è la linea dei trequartisti dietro Higuain. Le novità sono dietro, con Barzagli a destra e Rugani in coppia con Bonucci, mentre in porta Neto rivela Buffon e Asamoah è preferito ancora a un Alex Sandro in non perfette condizioni. Nel Milan c'è il tridente Suso-Bacca-Bonaventura, lo stesso di Doha, così come davanti alla difesa torna Locatelli, squalificato col Napoli.



L'avvio della Juve è straripante: al 10' è Dybala a sbloccare la partita sfruttando un tacco di Cuadrado (volontario?) e battendo Donnarumma con un gran destro. Al 21' il raddoppio: Pjanic disegna una parabola meravigliosa su calcio di punizione e sembra mettere fine alla partita. La Juve lascia l'iniziativa al Milan che a fine primo tempo avrà il 70% di possesso palla. Sterile, perché Neto di fatto non corre pericoli.



Nella ripresa, invece, il Milan riapre la partita scendendo in campo con un atteggiamento diverso: un rimpallo favorisce una gran girata di Bacca, solo che subito dopo Locatelli si fa espellere per doppia ammonizione e rovina i piani di Montella. Il Milan, però, anche in 10 non sfigura: rischia due volte, ma Mandzukic lo grazia, poi resta in partita e sfiora il pari proprio col nuovo acquisto Deulofeu, entrato al posto di Bacca. Il tiro è troppo debole: avrà tempo per rifarsi, il Milan no. Stavolta saluta in anticipo la Coppa Italia.