Coppa Italia, Juventus-Genoa 2-0: Dybala-Higuain, Allegri ai quarti

Allegri ha avuto ragione ancora una volta. Aveva presentato Juventus-Genoa come la partita in cui Paulo Dybala avrebbe potuto sbloccarsi e mettere fine al periodo negativo: così è stato. I bianconeri volano ai quarti di Coppa Italia vincendo 2-0 e la firma sulla qualificazione la mette proprio la Joya, con un gol da vero gioiello e l'assist per il raddoppio di Higuain: sull'1-0 è il controllo che precede il tiro, più che la conclusione in sé, a valere il punto esclamativo. Solo i fuoriclasse sanno segnare in quel modo ed evidentemente Dybala lo è ancora.



Allegri lo schiera centravanti in un 4-3-3 inedito per i tanti nuovi interpreti: rispetto alla gara di Bologna, sono in campo solo Szczesny, Barzagli e Douglas Costa e il centrocampo completamente rivoluzionato con Marchisio-Bentancur-Sturaro effettivamente qualche problema sembra averlo, prima nella costruzione del gioco e poi, col passare dei minuti, nel tenere alto il pressing.



Le occasioni arrivano comunque e il merito è delle due ali Bernardeschi e Douglas Costa, decisamente ispirati: l'ex viola sfiora due volte il gol colpendo anche una traversa, il brasiliano si infrange sull'opposizione di Lamanna. Ci pensa Dybala, allora, a sbloccare il risultato, sfruttando un velo geniale di Lichtsteiner e piazzando il pallone sul secondo palo dal limite dell'area poco prima dell'intervallo: non segnava da un mese (Samp-Juve 3-2), negli ultimi due mesi aveva realizzato un solo gol. Ritrovarlo con una magia è ancora più utile.



Nella ripresa, come detto, la Juve cala e concede due occasioni d'oro a Galabinov: sulla prima è bravo Szczesny, sulla seconda il pallone esce di pochissimo. Allegri cambia inserendo Higuain per Douglas Costa e riportando Dybala al ruolo di trequartista, poi si gioca anche la carta Chiellini: più compatta dietro, con Barzagli terzino destro, la Juve ritrova le misure e, di conseguenza, il raddoppio. Lo segna Higuain liberandosi di Rossettini dopo la bella imbeccata di Dybala.



È il gol che scaccia via i fantasmi e regala il derby di Coppa Italia col Torino, poi lo Stadium trova anche il tempo per applaudire il ritorno in campo di Giuseppe Rossi che non giocava dal 9 aprile: Pepito avrebbe avuto persino la possibilità di tornare a segnare, se il Var non avesse cancellato un rigore per il contatto Asamoah-Pellegri giudicato regolare alla moviola. Buon per la Juve, che per la settima volta consecutiva non subisce gol. Motivo in più per far festa.