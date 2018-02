Coppa Italia, Juventus-Atalanta 1-0: Pjanic manda Allegri in finale

Nessuna sorpresa allo Stadium. La Juventus conquista la quarta finale consecutiva di Coppa Italia, la 18.a complessiva, alla quale non prenderà parte lo squalificato Chiellini. Dopo aver vinto 1-0 a Bergamo la squadra di Allegri si conferma anche nella semifinale di ritorno: il rigore di Pjanic al 75' spegne le speranze di rimonta della banda Gasperini al pari del palo clamoroso di Gomez quando il punteggio era sullo 0-0. La Dea esce a testa alta come era avvenuto anche in Europa League mentre i Campioni d'Italia possono ora dedicarsi alla rincorsa scudetto (sabato c'è la Lazio all'Olimpico) e alla sfida di Champions con il Tottenham a Wembley tra sette giorni.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

L'avvio è di marca nerazzurra: la squadra di Gasperini fa girare meglio il pallone (possesso oltre il 70% nei primi 15') e si presenta con una certa pericolosità dalle parti di Buffon: Gomez prima non inquadra lo specchio della porta (destro a giro) e poi conclude debolmente sul traversone di Ilicic. Con il passare dei minuti i padroni di casa escono dal guscio e alzano la pressione rendendo meno agevole la manovra degli orobici, in campo senza una vera e propria punta di ruolo. Berisha non deve compiere però alcun intervento anche perché Mandzukic in avanti è chiuso nella morsa Mancini-Caldara-Masiello con Douglas Costa e Alex Sandro talvolta sono troppo lontani dall'attaccante croato. Il numero 17 al 34' riesce però a liberarsi grazie a un'azione di forza prima di calciare addosso a Berisha. L'estremo difensore quindi respinge con un intervento stilisticamente non perfetto il velenoso tiro cross di Douglas Costa dalla destra.



Nella ripresa la Juventus guadagna metri e mette in difficoltà i rivali: Marchisio impegna Berisha su servizio di Mandzukic in profondità e in seguito prova un destro a giro che si spegne alto non di molto. Nel momento più complicato tuttavia l'Atalanta va a un passo dal vantaggio: Gomez approfitta di un errore marchiano di Benatia e ci prova dalla trequarti con Buffon fuori dalla porta ma il suo destro va a sbattere sul palo. Il match si infiamma con continui rovesciamenti di fronte: il sinistro dello scatenato Gomez termina a lato mentre Douglas Costa, il migliore dei suoi, colpisce la traversa con uno splendido mancino. E' il preludio all'1-0 juventino. Fabbri concede il penalty per una spinta di Mancini ai danni di Matuidi (vibranti proteste dei bergamaschi): dagli 11 metri Pjanic non sbaglia al 75'. E' questa l'ultima emozione del match.