Coppa Italia, Juve-Milan: Higuain in panchina

La grande notte. Juventus e Milan si affrontano questa sera all'Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia: i bianconeri vogliono conquistare il trofeo per la quarta volta consecutiva per entrare ancora di più nella storia come sottolineato da Allegri alla vigilia, i rossoneri provano a salvare la deludente stagione battendo gli ormai Campioni d'Italia (Gattuso ha detto che servirà qualcosa di straordinario) e garantendosi così l'accesso in Europa League.



I piemontesi dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3: in difesa, davanti a Buffon, Benatia è favorito su Rugani e Cuadrado con ogni probabilità verrà schierato nuovamente da terzino destro (sulla sinistra Asamoah è in vantaggio su Alex Sandro). In mediana spazio a Khedira-Pjanic-Matuidi mentre il tridente offensivo sarà composto da Dybala, Mandzukic e Douglas Costa. Higuain partirà dalla panchina.



Sul fronte opposto nessun dubbio perché Gattuso sembra aver deciso di affidare le chiavi del centrocampo a Locatelli: Biglia, nonostante il miracoloso rientrro, non scenderà in campo dal primo minuto. Forze giovani anche in attacco dove Cutrone ha vinto il ballotaggio con Kalinic e sarà affiancato da Suso e Calhanoglu. Nel reparto arretrato Bonucci e Romagnoli, già sceso in campo contro il Verona, proteggeranno Donnarumma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. All.: Allegri.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gattuso.

PRECEDENTI E STATISTICHE

- Juventus e Milan si affronteranno per la quinta volta in finale di Coppa Italia: i bianconeri si sono imposti nei doppi confronti del 1941/42 e 1989/90, e nella finale secca del 2015/16; i rossoneri hanno alzato il trofeo nel 1972/73.

- Considerando anche Supercoppa italiana e Champions League, tutte le cinque finali a gara unica tra Juventus e Milan sono andate ai supplementari; quattro su cinque si sono decise dopo i calci di rigore.

- La Juventus ha vinto per 12 volte la Coppa Italia, tre più di ogni altro club. È inoltre l’unica formazione ad aver alzato il trofeo per tre stagioni di fila (dal 2014/15 al 2016/17).

- L’ultimo giocatore della Juve capace di segnare una doppietta in finale di Coppa Italia è stato Michel Platini nel 1982/83; l’unico rossonero invece è stato Serginho nel 2002/03.

- 18 dei 19 gol del Milan in finale di Coppa Italia – inclusi tutti gli ultimi 12 – sono arrivati nei secondi tempi.

- Sono 24 i precedenti complessivi tra i due club in Coppa Italia: 10 successi bianconeri, sette per i rossoneri, sette anche i pareggi.

- La Juventus è imbattuta da 11 match di Coppa Italia contro il Milan: sette successi (inclusi gli ultimi tre confronti) e quattro pareggi.

- I bianconeri hanno trovato la rete in 14 degli ultimi 15 match giocati contro il Milan in tutte le competizioni.

- Juventus e Milan hanno entrambe mantenuto la porta inviolata in tutte le quattro partite giocate in questa edizione della Coppa Italia.

- Quella rossonera è la squadra che ha effettuato più conclusioni dagli ottavi in poi di questa edizione della Coppa Italia (67 in quattro gare).

- La Vecchia Signora in particolare non subisce reti da cinque gare nella coppa nazionale: con un'altra partita con la porta inviolata stabilirebbe un nuovo primato del club.

- Gonzalo Higuaín ha segnato cinque gol nelle ultime sei gare di Coppa Italia giocate con la maglia della Juventus.

- Higuaín ha trovato la rete solo in una delle ultime otto gare giocate contro il Milan, in tutte le competizioni (la doppietta dello scorso ottobre in campionato).

- Per Paulo Dybala tre gol e due assist nelle ultime quattro presenze contro il Diavolo, tra campionato e coppe.

- Nikola Kalinic ha trovato la rete in tre dei sei match giocati contro la Juve: solo contro Inter e Cagliari ha segnato più reti (quattro).

- Tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei, Patrick Cutrone è il secondo più giovane ad avere segnato almeno 15 reti in questa stagione, dopo Kylian Mbappé.

- Dagli ottavi in poi di questa Coppa Italia, Douglas Costa è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni, 11; lo seguono a quota 10 Suso e Franck Kessié